Die Antworten der Freien Wähler

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahn vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Ja, 2019 hatten wir schon eine Forderung nach einer Seilbahn in unserem Wahlprogramm. Dieser Punkt wird von uns mit Priorität weiterhin unterstützt.

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?

Keine Verkehrsversuche, die die Bürger gefährden oder belasten; Optimierung der Verkehrswege; ÖPNV besser koordinieren und abstimmen

3. Was ist Ihr Rezept gegen den Wohnraummangel?

Eine Wohnungstauschbörse wäre hier sehr hilfreich. Denn viele wohnen in zu groß gewordenen Wohnungen, die sie vom Platz her nicht mehr benötigen.

4. Sollten im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Prinzipiell sind wir für alternative Energien, aber nicht an diesen Standorten. Unsere Quellen sind hier gefährdet.

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Heidelberg muss attraktiver gestaltet sein, zum Beispiel durch Bürokratieabbau, mehr Parkplätze für Handel, Handwerk, Dienstleister, verbesserte Wohnungslage

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäude am Bismarckplatz?

Im EG kostenpflichtiger Parkraum für E-Fahrräder, in den oberen Etagen Erlebnisgastronomie und Platz für Start-ups.

7. Wie kann Heidelberg attraktiver für Fachkräfte werden?

Mehr Wohnungen, Kitas und Schulen ausbauen, Einzelhandel fördern

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Ja selbstverständlich, es kostet uns zwar Geld, ist aber ein langfristiger Mehrwert für Heidelberg, der sich rechnet.

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Flexiblere und verlässlichere Öffnungszeiten von Kitas und Horts, sowie der Ausbau von Schulen.

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehreinnahmen – was machen Sie damit?

Sofort für den Ausbau und die Sanierung von Kitas und Schulen investieren. Sowie ein kostenloses Schulessen pro Tag.

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindereinnahmen – wo sparen Sie?

Leider müsste man die Ausgaben für Straßen- und Gehwegsanierung sowie die Kulturförderung kürzen.

12. Was lief in den vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Das gemeinsame Planen für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. Der Ausbau von Solaranlagen.