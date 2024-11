Belgrad (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart strebt bei Roter Stern Belgrad am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) seinen zweiten Sieg in der laufenden Champions-League-Saison an. Mit drei Punkten beim serbischen Meister würde der Fußball-Bundesligist einen wichtigen Schritt Richtung K.o.-Runde machen. Aktuell liegt der VfB hinter den ersten 24 Tabellenplätzen, die am Ende der Ligaphase zum Weiterkommen berechtigen.

Belgrad hat im laufenden Wettbewerb noch keinen Punkt geholt, die Atmosphäre im Stadion Rajko Mitic dürfte aber extrem hitzig werden. Der VfB hatte seinen Fans eine ganze Reihe an Sicherheitstipps mit auf den Weg gegeben.