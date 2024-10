Mainz (dpa/lrs) - Wie viel Wald gibt es in Rheinland-Pfalz? Welche Bäume wachsen im Land am häufigsten? Wie viel Holz wird eingeschlagen? Bei der Präsentation der Ergebnisse der Bundeswaldinventur wird Landesklimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am Freitag (14.00 Uhr) in Mainz diese Fragen beantworten und weitere Details der Erhebung für Rheinland-Pfalz präsentieren. Über 42 Prozent der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote