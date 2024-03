Karlsruhe/Bruchsal. (pol/sake) Intensive Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal ergaben gegen einen 25-Jährigen den dringenden Tatverdacht, einen 37-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben.

Im Rahmen eines anderen Polizeieinsatzes wurde der 25-jährige deutsche Staatsangehörige als Tatverdächtiger am Mittwochabend in Bretten erkannt und vorläufig festgenommen. Er soll am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der bereits Haftbefehl erlassen hat. Das teilt die Polizei mit.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich die Beteiligten in der Vergangenheit regelmäßig am Bahnhof Bruchsal aufhielten und Alkohol tranken. Aus scheinbar nichtigem Anlass gerieten die beiden Männer in Streit. In dessen Verlauf griff der Beschuldigte den Geschädigten schließlich mit einem Messer an. Der 37-jährige Mann schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Update: Donnerstag, 7. März 2024, 12.24 Uhr

Nach Messerattacke am Bahnhof auf der Flucht

Bruchsal. (dpa) Nach der Messerattacke mit einem Schwerverletzten in Bruchsal ist der mutmaßliche Täter weiter flüchtig. Ein Verdächtiger werde weiterhin gesucht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen.

Am Montagnachmittag war ein 37-Jähriger am Bahnhof in Bruchsal mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Der Mann wurde in einer Klinik operiert, wie die Polizeisprecherin mitteilte. Die Polizei gehe von einer Auseinandersetzung zwischen den beiden aus, hieß es.

Ort des Geschehens

Zuvor war ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei erwies sich jedoch, dass er mit der Tat nicht in Verbindung stand. Er wurde freigelassen.