Fulda (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe laufen in Fulda weiterhin die Vorbereitungen zur Entschärfung. "Eine eingehende Untersuchung der Fliegerbombe kann erst jetzt erfolgen", teilte die Stadt am Mittag mit. Die Evakuierung hatte am Morgen gegen 7.00 Uhr begonnen, bis spätestens 9.00 Uhr sollten alle Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben.

Ob alle Gebäude im Umkreis von ungefähr 300 Metern rund um den Fundort menschenleer waren, kontrollierten die Beamten bis in die Mittagsstunden. In dem Gebiet wohnen nach Angaben der Stadt etwa 1.500 Menschen.

Wie lange die Maßnahmen dauern werden, stand weiterhin nicht fest. Laut früherer Angaben ist geplant, den Menschen eine Rückkehr in ihre Häuser im Laufe des späten Nachmittags zu ermöglichen. Die Weltkriegsbombe wurde bei Bauarbeiten gefunden.