Langenargen (dpa) - Erst dominierten sie den See, nun scheinen sie kaum vorhanden: Das mögliche Verschwinden der Stichlinge beschäftigt nach wie vor die Wissenschaftler am Bodensee. Nur wenige der kleinen silbernen Fische waren in den vergangenen Wochen bei einer Bestandsaufnahme im See gefunden worden. Ihr Verschwinden bleibe weiterhin mysteriös, sagte Alexander Brinker, Leiter der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote