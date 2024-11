Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Lehrkräfte in Hessen hat sich in den vergangenen Jahren erhöht. Das gilt laut Bildungsministerium sowohl für Lehrer mit Beamtenstatus als auch für solche im Angestelltenverhältnis. Demnach stieg die Zahl der verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen von 49.440 im Schuljahr 2019/2020 auf 52.215 in 2023/24. Bei den Angestellten kletterte die Zahl von 8.991 auf 12.562, wie aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage mehrerer AfD-Landtagsabgeordneter hervorgeht.

Die Zahl der sogenannten Quereinsteiger, die ins Beamtenverhältnis überführt werden, wenn alle Voraussetzungen erfüllt seien, könne nicht genannt werden, hieß es weiter. Da diese Personen mit Bestehen der Zweiten Staatsprüfung die Befähigung für ein Lehramt erhalten, würden sie statistisch nicht mehr von den anders ausgebildeten Lehrkräften unterschieden. Daher lägen keine elektronisch zentral auswertbaren Daten vor, die es ermöglichten, die Personen nach der Einstellung in den Schuldienst unterschiedlich auszuwerten, erklärte das Ministerium.