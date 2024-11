Kassel (dpa/lhe) - In Kassel ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Das teilte die Stadt mit. Der Blindgänger war am Donnerstag bei Bauarbeiten auf einem Gelände des Rangierbahnhofs der Deutschen Bahn gefunden worden. Es handle sich um eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, teilten die Stadt und die Polizei mit.

Bevor der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung beginnen konnte, mussten alle Bewohner in einem Radius von 500 Metern um den Fundort evakuiert werden. Betroffen waren nach den Angaben nach etwa 2.600 Menschen im Stadtteil Rothenditmold. Sie durften am spätrn Abend wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Die Entschärfung sorgte auch für Behinderungen im Bahnverkehr. Die Deutsche Bahn hatte mitgeteilt, es komme am ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr. Die betroffenen Züge müssten umgeleitet werden und verspäteten sich dadurch um etwa 30 Minuten. Der Verkehrshalt Kassel-Wilhelmshöhe entfalle. Ersatzhalt sei Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg).