BIOGRAFIE

Name: Jan-Paul Reinke

Geboren 1985 in Mannheim.

Werdegang: Reinke schloss sein Dirigierstudium (Orchester- und Operndirigieren) 2016 an der Hochschule für Musik und Tanz Köln ab. Seitdem ist er Dirigent des Jugendsinfonieorchesters Mannheim und hat seit dem Wintersemester 2017 einen Lehrauftrag für Orchesterleitung an der Hochschule für Musik Freiburg inne. Seit 2019 ist er künstlerischer Leiter der European Youth Orchestra Academy, die in Kooperation mit der Musikschule stattfindet. Auch die musikalische Leitung des Stamitz-Orchesters Mannheim liegt seit 2018 in seiner Verantwortung.