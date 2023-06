BIOGRAFIE

Name: Joyce Hübner

Geboren 1988 in Ludwigsfelde in Brandenburg.

Werdegang: Nach ihrem Realschulabschluss in Ludwigsfelde zieht sie nach Düsseldorf. Bei der Firma Jet Aviation am Flughafen Düsseldorf macht sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Sie studiert danach an einer privaten Akademie und macht den Abschluss zur Staatlich geprüften Betriebswirtin. Nach acht Jahren verlässt sie Düsseldorf und zieht nach Berlin. Hier absolviert sie ein Teilzeitstudium, das sie als Immobilienökonomin abschließt. Heute arbeitet sie bei einem Wohnungsbauträger in der Kundenbetreuung.

Lauf: Ab Sonntag, 25. Juni, wird Joyce Hübner auch am Rhein entlanglaufen. Den genauen Streckenplan kann man auf ihrer Website https://joyce-huebner.com/ verfolgen. Außerdem ist Joyce Hübner auf Instagram und TikTok.

Privat: Joyce Hübner lebt in Berlin.