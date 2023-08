Auf den Spuren von Rosamunde Pilcher durch Cornwall

Anreise: Einzige Nonstop-Verbindung in die Grafschaft, nach Newquay an der Nordküste von Cornwall, unterhält in den Sommermonaten Eurowings ab Düsseldorf. Am Flughafen Newquay kann man sich einen Leihwagen mieten. Viele deutsche Touristen kommen mit dem eigenen Pkw.

Einreise: Deutsche Urlauber brauchen seit dem Brexit einen Reisepass. Der Personalausweis reicht nicht.

Prideaux Place: Englischsprachige Touren durch das Schloss zwischen 11 und 15 Uhr müssen nicht vorab gebucht werden, deutschsprachige schon (office@prideauxplace.co.uk). Preis: 15 Pfund (17,50 Euro), Kinder zahlen 5 Pfund (6 Euro).

Eden Project: Der Eintrittspreis für Erwachsene ist mit 33 Pfund (38 Euro) recht happig, lohnt aber. Der Besuch ist tagesfüllend.

Lost Gardens of Heligan: Eine Karte kostet 22,50 Pfund (26 Euro) für Erwachsene und 9,50 Pfund (11 Euro) für Kinder. Hier muss man gut zu Fuß sein.

"Fowey Hall Hotel": Zimmer mit Frühstück ab 225 Pfund (260 Euro).

Informationen: Visit Britain, +49 49 30 3157190, www.visitbritain.com/de