Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Arbeitslosigkeit in Hessen ist im Oktober kaum zurückgegangen. Der Regionalchef der Arbeitsagentur, Frank Martin, spricht von einer vergleichsweise schwachen Herbstbelebung. Am Stichtag 14. Oktober waren 679 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als einen Monat zuvor.

195.185 arbeitslose Menschen bedeuten eine unveränderte Arbeitslosenquote in Hessen von 5,5 Prozent. Vor einem Jahr hatte es gut 11.600 Arbeitslose weniger in dem Land gegeben, und die Quote betrug 5,3 Prozent.

In einer Bilanz zum Ausbildungsmarkt berichtet die Agentur, dass noch 2.400 Bewerber ohne Ausbildungsplatz seien. Gleichzeitig seien auch 4.370 Stellen unbesetzt. Martin setzt auf Nachvermittlungsaktionen.