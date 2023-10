Academics-Stimmen

Stimmen zum Spiel

> Niklas Würzner, Academics-Flügelspieler: "Man könnte es sich einfach machen und sagen, dass Oldenburg getroffen hat und wir nicht. Trotzdem denke ich, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. Es waren viele gute Sachen dabei – gerade in der ersten Halbzeit. Am Ende haben wir zu viele Fehler gemacht, vor allem in der Defensive. Die Saison geht jetzt erst richtig los."

> Elias Lasisi, Academics-Guard: "Oldenburg hat in der Abwehr aggressiver gespielt. Wir wurden im Eins-gegen-Eins immer wieder geschlagen und haben ihnen leichte Würfe ermöglicht. So haben sie das Spiel gewonnen. Wir hatten in der vergangenen Saison zu Beginn das gleiche Problem mit unserer Dreierquote. Wir stecken in einem Wurfloch, dürfen aber nicht zu viel darüber nachdenken und müssen weiter werfen." beg