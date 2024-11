Freiburg (dpa/lsw) - Zwei Monate nach seiner schweren Verletzung steht Mittelfeldspieler Merlin Röhl vor seinem Comeback, möglicherweise schon im Auswärtsspiel des SC Freiburg bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr).

"Offenbar hat er gutes Heilfleisch", sagte Trainer Julian Schuster über den 22-Jährigen, der sich beim Heimsieg gegen Bochum Mitte September einen Syndesmoseriss zugezogen hatte. In dieser Woche war er wieder im Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten aus dem Breisgau. Für den SC-Coach ist es "total erfreulich, wie schnell er wieder zurückgekommen ist". Er ließ aber offen, ob er Röhl schon mit nach Dortmund nimmt.



Fraglich ist das auch bei Offensivspieler Eren Dinkci, der wegen Knieproblemen vorzeitig von der türkischen Nationalmannschaft zurückkam und bislang nur individuell arbeiten konnte. Der ebenfalls vorzeitig von der deutschen U21 abgereiste Torwart Noah Atubolu hat seine Rückenprobleme hingegen überwunden und ist genauso einsatzbereit wie die anderen Nationalspieler des SC, die zuletzt auf Reisen waren.

Letzter SC-Sieg in Dortmund war 2001

Respekt hat Schuster vor "der Energie in dem tollen Stadion" in Dortmund. Die Negativserie der Freiburger dort mit nur einem, lange zurückliegenden Auswärtssieg (2001) interessiert ihn hingegen nicht: "Ich beschäftige mich nicht mit Statistiken, weil sie mir in keinster Weise helfen. Wichtig ist, was die Jungs auf dem Trainingsplatz anbieten, und das gibt mir großen Mut und Selbstvertrauen."