Frankfurt/Main (dpa) - Der bisherige DFB-Präsident Fritz Keller (64) ist wie angekündigt zurückgetreten. Er übernehme "persönlich Verantwortung" für seine Nazi-Äußerung in Richtung von Vizepräsident Rainer Koch, sagte Keller in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes am Montag.