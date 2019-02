Es sind noch immer überwiegend Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, um Kinder zu erziehen oder Angehörige zu pflegen. Wenn sie nach einer Familienphase wieder ins Berufsleben einsteigen möchten, erhalten sie Unterstützung von der Bundesagentur für Arbeit.

Doch nicht allen Frauen, die in den Beruf zurückkehren wollen, ist diese Möglichkeit bekannt. Zu einer ersten unbürokratischen Kontaktaufnahme bietet die Agentur für Arbeit Heidelberg am Dienstag,7. März 2019, einen Telefonaktionstag an. Interessierte erreichen an diesem Tag über die kostenfreie Hotline 0800 4 5555 00 zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr die zuständige Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Nach der Nennung des Kennworts

„Telefonaktionstag“ und ihres Wohnorts werden die Anruferinnen aus dem Bezirk der Heidelberger Arbeitsagentur direkt zu Petra Bölle, der Beauftragten für Chancengleichheit

durchgestellt. Anrufen lohnt sich!

Fragen können beispielsweise zu folgenden Schwerpunktthemen gestellt werden:

Berufswegeplanung

Chancen am Arbeitsmarkt

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Teilzeitberufsausbildung