Am Donnerstag, 10. Juni von 14.30 bis 16:00 Uhr erfahren Interessierte in einem Online-Vortrag, wie man sich auf Online-Plattformen am besten präsentiert.

Wie helfen Xing, LinkedIn, Facebook & Co. bei einem beruflichen Erfolg oder Wiedereinstieg?

Die Präsenz auf Online-Plattformen ist heute obligatorisch. Aber welche Plattformen gibt es überhaupt? Und wo kann man was tun? Müssen alle Plattformen "bespielt" werden? Der Online-Vortrag gibt die passenden Antworten.

Er richtet sich an Beschäftigte, Arbeitslose und Wiedereinsteiger*innen.

Der Workshop ist Teil der Veranstaltungsreihe "Think BIG – Zukunft, Beruf & ich"

der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in Baden- Württemberg.

Sollten Sie vorab Fragen haben, wenden Sie sich an Petra Bölle unter 06221/524220.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist per E-Mail an heidelberg.bca@arbeitsagentur.de erforderlich und noch bis Dienstag, 8. Juni,

möglich.