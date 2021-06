Am Freitag, 9.Juli 2021 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11:00 Uhr, erfahren Interessierte in einem Online-Vortrag alles Wissenswerte zum Thema Teilzeitausbildung.

"Wenn wegen Betreuungsaufgaben oder aus anderen Gründen keine Vollzeitausbildung möglich ist, kann dies die Alternative sein" weiß Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg.

Im Vortrag werden Sie umfassend über Voraussetzungen und Ablauf der Teilzeitausbildung informiert.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist per E-Mail an heidelberg.bca@arbeitsagentur.de

erforderlich und bis 6. Juli 2021 möglich. Benötigt wird ein PC, Tablet oder Smartphone mit Internetanbindung.

Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe "Think BIG – Zukunft, Beruf & ich" der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in Baden- Württemberg.

Sollten Sie vorab Fragen haben, wenden Sie sich an Petra Bölle unter 06221/524220.