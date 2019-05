In Kooperation mit der Uni Heidelberg bietet das Hochschulteam der Agentur für Arbeit Heidelberg internationalen Studierenden eine Informationsveranstaltung an. Wer nach dem Studium in Deutschland arbeiten möchte und noch keine Informationen zu den Bewerbungsverfahren hat, ist bei dieser Veranstaltung richtig.





Die Referenten gehen auf folgende Themen ein:

Wie läuft das Bewerbungsverfahren in Deutschland ab?

Wie und wo finde ich geeignete Stellen?

Wie sieht eine professionelle Bewerbung aus?

Was erwartet mich im Vorstellungsgespräch?



Kristina Biebricher vom Career Service der Universität Heidelberg und Petra Kuhn vom Hochschulteam der Agentur für Arbeit Heidelberg stellen die neuesten Informationen zu den Themen Bewerbungsverfahren, Stellensuche und Arbeitsmarktzur Verfügung.



Die Veranstaltung findet am 07.05.19 um 16:00 Uhr im Seminarzentrum D2 in der

Bergheimer Str. 58, statt.

Einige Veranstaltungsinhalte werden auch in englischer Sprache präsentiert.

Rückfragen gerne an: Heidelberg.Hochschulteam@arbeitsagentur.de