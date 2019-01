Heidelberg. (RNZ) Unter dem Motto „Ausbildung klarmachen“ findet vom 26. Februar bis 2. März die „Woche der Ausbildung“ statt. Die bundesweite Aktionswoche hat zwei Ziele, Jugendlichen und Eltern die Vorteile einer Berufsausbildung noch stärker sichtbar zu machen und somit Betriebe und junge Menschen enger zusammenzubringen. Im Rahmen dieser Aktionswoche weist die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg, Petra Bölle, Betriebe auf die Möglichkeit der Teilzeitausbildung hin.

„Immer mehr Betriebe suchen vergeblich nach dem passenden Auszubildenden. Eine Möglichkeit seinen Bewerberkreis zu erweitern bietet die Teilzeitausbildung“,rät Bölle den Ausbildungsbetrieben.

Grundsätzlich ist die Teilzeitausbildung in allen dualen Ausbildungsberufen möglich. Das Berufsbildungsgesetz bietet die Möglichkeit die Arbeitszeit im Betrieb zu reduzieren. Betrieb und Auszubildende/r können gemeinsam festlegen, wann die Ausbildungszeit erbracht wird. Das ermöglicht es den jungen Menschen Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Die Berufsschule wird im normalen Umfang besucht. Bei einer Reduzierung der Arbeitszeit unter 25 Stunden verlängert sich die Gesamtdauer der Ausbildung im Allgemeinen.

„Für manche junge Menschen ist der Weg in die Ausbildung eine besondere Herausforderung, da sie bereits Kinder haben oder Angehörige pflegen.

Eine Ausbildung in Vollzeit ist dann aufgrund der Betreuungszeiten oft nicht machbar. Für junge Menschen mit familiärer Verantwortung ist eine betriebliche Ausbildung in Teilzeit eine sehr gute Chance einen Berufsabschluss zu erlangen. Der Einstieg ins Berufsleben wird so möglich und bietet gerade jungen Eltern die Chance ihrer Verantwortung gegenüber ihren Kindern gerecht zu werden“, weiß Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg.

Wenn die Ausbildungsvergütung zur Finanzierung des Lebensunterhaltes nicht ausreichend ist, können Berufsausbildungsbeihilfe und auch Leistungen nach dem SGB II beantragt werden. Eine weitere Unterstützungsmöglichkeit durch die Agentur für Arbeit sind die ausbildungsbegleitenden Hilfen, wenn es Probleme beim Lernen gibt. Diese sind zeitlich flexibel gestaltbar und so mit Betreuungszeiten vereinbar.

Unternehmen können mit der Teilzeitausbildung einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie leisten und nehmen so ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr. Sie gewinnen gleichzeitig verantwortungsbewusste, motivierte und belastbare Auszubildende.

Gerne stehen die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt interessierten Bewerberinnen und Bewerbern und Unternehmen für Fragen zur Verfügung:

Jobcenter Heidelberg

Petra Hartwig - Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

Tel.: 06221 – 9159 513

Jobcenter-heidelberg@jobcenter-ge.de

Agentur für Arbeit Heidelberg

Petra Bölle – Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

Tel.: 06221 – 524 220

Petra.Boelle@arbeitsagentur.de