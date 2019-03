Wenn Menschen zum Pflegefall werden, ist dies für Angehörige eine große Herausforderung. Oft gilt es häusliche Pflege und eigene Berufstätigkeit parallel

zu meistern. Diese Aufgabe belastet Pflegende emotional, körperlich und organisatorisch.

Der Vortrag informiert über Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, um den Spagat zwischen Pflege und Beruf zu schaffen.

Petra Bölle, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, konnte als Referentin Lisa Ehrhardt, eine Fachfrau auf diesem Gebiet, gewinnen.

Die kostenfreie Veranstaltung beginnt am 9.April 2019 um 9:00 Uhr im Berufsinformationszentrum (Raum 235) der Agentur für Arbeit Heidelberg,

Kaiserstr. 69-71.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Dauer ca. 2 Stunden. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an Petra Bölle unter der Nummer 06221/524 220 oder an Heidelberg.BCA@arbeitsagentur.de