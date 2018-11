Nach wie vor ist der beliebteste Ausbildungsberuf bei Jungen der KFZ Mechatroniker und bei Mädchen die Medizinische Fachangestellte. Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, der Agentur für Arbeit Heidelberg, rät Mädchen zum Umdenken: „Mädchen traut euch MINT! Informiert Euch über Ausbildungsberufe im handwerklichen und technischen Bereich.“ Die Arbeitsmarktchancen und Verdienstmöglichkeiten im MINT Bereich sind sehr gut. Trotzdem wählen nur 11 Prozent der Mädchen einen Ausbildungsberuf in diesem Bereich. „Mädchen sollen sich bei der Berufswahl alles zutrauen und sich nicht von Klischees und Vorurteilen beeinflussen lassen, sondern den Beruf wählen, der zu ihnen passt“, sagt Petra Bölle.

Die Gesamtzahl der bei der Arbeitsagentur zur Besetzung gemeldeten Ausbildungsstellen lag im Berichtsjahr bei 3.587 Stellen und damit um neun Prozent über dem Wert des Vorjahres. Es meldeten sich 3.676 Ausbildungssuchende im gleichen Zeitraum. Dies führte dazu, dass auf jeden Bewerber ein offener Ausbildungsplatz kam (1,0). Dieses Verhältnis ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der Ausbildungsmarkt

für Bewerber günstig ist.

Das Angebot an Ausbildungsstellen entspricht aber nicht immer der Nachfrage durch die Jugendlichen. Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen, so dass möglichst jeder Jugendliche den richtigen Ausbildungsplatz hat, ist Aufgabe der Berufsberater/innen. Berufsberaterinnen und Berufsberater sowie die Fachkräfte im gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Heidelberg und der Jobcenter Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis konnten für die große Zahl der Ausbildungsstellen geeignete Jugendliche vorschlagen. Soweit erforderlich wurden auch gezielt Hilfen für Bewerber oder Betriebe eingesetzt. In Gesprächen mit Verantwortlichen in Betrieben sei es auch immer wieder gelungen, gewisse Schwierigkeiten und Hürden abzubauen oder zu überwinden und damit auch Ausbildungssuchenden weiterzuhelfen, die zunächst nicht in vollem Umfang den betrieblichen Vorstellungen entsprachen. Jugendliche, die 2019 eine Ausbildung beginnen möchten, können sich bereits jetzt bei der Berufsberatung melden. In verschieden Bereichen beginnen Arbeitgeber bereitsdie Azubis für das nächste Jahr zu suchen. Eine frühzeitige Beratung erhöht die Chance den passenden Ausbildungsplatz zu finden.