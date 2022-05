Zahntechnik-Arbeiten auf höchstem Niveau

Nußloch (run). Wer durch die neuen Räumlichkeiten von Dental Design Gunnar Dietz in Nußloch läuft, merkt sofort, dass hier Zahntechnik-Arbeit auf allerhöchstem Niveau praktiziert wird. Bei der Umgestaltung des Gebäudes wurde sehr viel Wert auf umweltfreundliche Baumaterialien gelegt. Eine moderne PV-Anlage versorgt das Labor nachhaltig mit Strom.

Mittels modernster Technologien und Materialien wie z. B. CAD/CAM, Daten-Clouding werden hochwertige Vollkeramik und Implantat Prothetik-Arbeiten im hauseigenen Fräszentrum hergestellt. "Bei uns finden nur die besten am Markt erhältlichen Geräte und Materialien ihren Einsatz, um ein höchstmögliches Maß an Qualität und Langlebigkeit zu garantieren", betont Inhaber Gunnar Dietz.

Zum 20-jährigen Jubiläum blickt der Zahntechnikermeister mit Stolz auf die Entwicklung seines Unternehmens zurück. Aus den Anfängen in Walldorf ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein hochmodernes Zahnlabor mit mehr als 20 Mitarbeitern gewachsen. Kundenwünsche bleiben hier keine offen. "Wir legen besonders großen Wert auf die Qualifikation unserer Mitarbeiter. Langjährige Berufserfahrung kombinieren wir mit regelmäßigen Fortbildungen", sagt Gunnar Dietz und fügt an: "als Team arbeiten wir hervorragend zusammen."

Mehr als 20 Zahnarztpraxen und Kliniken bedienen die Dentalprofis mit ihren Arbeiten. Mehrere Fahrer sind täglich mit umwelt freundlichen Autos in der Metropolregion Rhein-Neckar, Hessen und Rheinland-Pfalz unterwegs. "Wir arbeiten sehr eng mit den Zahnarztpraxen zusammen", bringt G. Dietz zum Ausdruck und ergänzt "wir legen größten Wert auf Pünktlichkeit und Flexibilität." In den modernen Räumlichkeiten steht obendrein ein komplett eingerichtetes Behandlungszimmer zur Verfügung, um bei Bedarf die Patienten vor Ort zu betreuen.

Digitale Planungen stehen dabei genauso auf dem Programm wie navigierte Implantationen. "Für unsere Ärzte und deren Patienten lassen wir nichts unversucht", so G. Dietz, der auf ein gutes Verhältnis zu den Zahnarztpraxen großen Wert legt. Im Dental Labor bietet Gunnar Dietz auch regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen für Zahnarztpraxen an.

Um auch in Zukunft bestens gerüstet zu sein, setzt der Inhaber ebenfalls stark auf eigene Auszubildende. "Wir bieten jungen Menschen eine erstklassige Ausbildung in einem spannenden Job und außerdem eine echte Jobperspektive", so G. Dietz, der aktuell wieder eine Ausbildungsstelle zu besetzen hat.

Dental Design Dietz

Mühlstraße 30a, 69226 Nußloch

06224-1799600

www.dental-design-zahntechnik.de