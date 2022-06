Heidelberg. (run) Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und damit richtig großen Erfolg: Die Rede ist von Simay Büßecker. Mit dem "by Sy’s Lifestyle" in Heidelberg-Neuenheim ist sie bereits rund ein Jahr nach dem Startschuss eine Top-Adresse für hochwertiges Interieur und edle Accessoires geworden. Und genau das wird natürlich gebührend gefeiert. Am Mittwoch, den 29. Juni, steht in der Brückenstraße 13 alles im Zeichen des Jubiläums. "Ich möchte mich bei meinen treuen Kunden bedanken und mit ihnen auf das freudige Ereignis anstoßen", sagt Büßecker voller Vorfreude. Neben kühlen Drinks sorgen ab 17 Uhr die sommerliche Rhythmen der erfolgreichen Live-Band von Lucas Barcena für einen stilvollen Rahmen. "Es soll ein einzigartiger Tag werden", ergänzt die glückliche und stolze Geschäftsinhaberin. "Ich freue mich einfach mit dem was ich so sehr liebe erfolgreich zu sein."

Das Jubiläum soll also so einzigartig und individuell werden wie die Waren in ihrem Laden. Auch in diesem Jahr war Büßecker zum Wareneinkauf in einigen Ländern der Welt unterwegs und dabei immer auf der Suche nach Besonderheiten, an denen sich ihre Kunden erfreuen können. "Ich bin mit der Entwicklung meines Geschäfts wirklich sehr zufrieden. Sogar in den vermeintlich ruhigen Monaten Februar und März war viel los", sagt Büßecker. Dass sie zwei Mitarbeiterinnen einstellen konnte unterstreicht die positive Entwicklung. "Das war nötig. Ich bin immer häufiger zur individuellen Einrichtungsberatung bei den Kunden zuhause, um mich dort um die Einrichtung zu kümmern." Viele Auftraggeber leben natürlich hier in der Region. "Wir haben Kunden in Weinheim, Mosbach, Sinsheim, Mannheim, Karlsruhe und natürlich Heidelberg", sagt sie und fügt gleich an: "Ich war aber auch bereits für Einrichtungsaufträge in Köln, Hamburg und München."

Wie man es dreht und wendet, ihr Konzept im Einrichtungsbereich das Klassische mit dem Modernen zu verbinden, funktioniert einfach. Es läuft sogar so gut, dass sie über eine Zweigstelle im Ausland nachdenkt. "Mir macht die Arbeit einfach riesigen Spaß."

Wer sich von der Besonderheit von Simay Büßeckers Geschäft überzeugen möchte, schaut also einfach mal im Laden in der Brückenstraße vorbei. Am besten zum Jubiläumsfest am 29. Juni oder an einem letzten Donnerstag eines jeden Monats. Da begrüßt Büßecker ihre Kunden im "by Sy’s" bei einem Glas Champagner zur Afterworkparty, um sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen.

by Sy´s Lifestyle

Simay Büßecker

Brückenstraße 13

69120 Heidelberg

Tel: 06221-3545570

simay@sys-hd.de

www.sys-hd.de

www.instagram.com/bysys_heidelberg/