Sinsheim. (cbe) Viele aus der Region erinnern sich noch an das Bauzentrum Schneider. Das mehr als 100 Jahre alte Unternehmen in der Lange Straße 1 in Sinsheim ist seit Oktober 2020 in der Hand der Union Bauzentrum als Teil der Hornbach-Gruppe. Und seitdem hat sich viel getan: Deutlich mehr als eine Million Euro wurde in den Standort investiert, darunter in einen neuen Empfangsbereich mit angegliederten Ausstellungsräumen. Darin können sich Kunden eine große Auswahl an Fliesen, Türen und Bauelementen ansehen. Unter freiem Himmel können sich Interessierte ohne Anmeldung an jedem Tag der Woche viele verschiedene Pflaster- und Natursteine anschauen, sich die Artikelnummer notieren und so auch telefonisch die gewünschte Ware bestellen. "Bis auf den Sanitärbereich bekommt man bei uns alles, was man braucht, um ein Haus zu bauen", sagt der Niederlassungsleiter Tristan Gaa. So gibt es hier beispielsweise auch Holz, Dachfenster, Garagentore und Fertiggaragen. Dabei ist das Unternehmen Ansprechpartner für private Bauherren, Handwerker und Architekten. Auf fachkundige Beratung wird großen Wert gelegt. Deutlich erhöht wurden die Lagerkapazitäten. So sollen die Baustoffe so schnell wie möglich für die Kunden verfügbar sein – in Zeiten, in denen Ware zum Teil monatelang nicht geliefert werden kann, ein enormer Pluspunkt. Und auch die Lieferung selbst ist dank der eigenen Lkw-Flotte kein Problem.

Ein Fokus liegt künftig auf den Fliesen für Bad und Böden. "Der Trend geht deutlich zu hellen Farbtönen und großen Formaten", berichtet der stellvertretende Niederlassungsleiter Jochen Deck. Wer eine Vorstellung gewinnen möchte, wie die Fliesen oder Türen nach dem Einbau wirken, kann sich dies mit Hilfe neuester Technik am Bildschirm zeigen lassen. "Mit der Visualisierung kann sich das der Kunde viel besser vorstellen", sagt Deck.

All das und mehr können Interessierte bei der Eröffnung am Samstag, 2. Juli, beim Union-Bauzentrum in der Lange Straße 1 in Sinsheim besichtigen und ausprobieren. Von 8 bis 14 Uhr wird dort eine Beratung und ein Verkauf mit Sonderpreisen angeboten. Im Anschluss wird gefeiert. Dabei ist für die ganze Familie etwas geboten: Der bekannte Foodtruck "Delish Dream" aus Hoffenheim hat Essen und Getränke dabei, es gibt Eis, eine Hüpfburg, für Musik sorgen ein DJ und eine Band. Bei Vorführungen werden unter anderem Maschinen und Produkte aus dem Bereich Bauchemie gezeigt. Und bei einer Verlosung können Werkzeuge gewonnen werden, als Hauptpreis winkt ein E-Bike.