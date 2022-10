zg. Seit 68 Jahren ist die Rietburgbahn in Edenkoben ein beliebtes Ausflugsziel. Bequem geht es an der frischen Luft in nostalgischen Doppelsesseln vom Schloss Villa Ludwigshöhe hinauf zur Ruine Rietburg. Neben der herrlichen Aussicht von einer der schönsten Aussichtsterrasse der Südpfalz und der Möglichkeit zur Einkehr in die Gaststätte, bieten sich den Besuchern viele Wandermöglichkeiten vom kleinen Rundweg bis hin zu größeren Touren zu den Hütten und Gaststätten im Pfälzer Wald.

Die Rietburgbahn ist über die A65 – Ausfahrt Edenkoben zu erreichen. Am Ausflugsziel angekommen, stehen den Besuchern ausreichen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Die Sesselbahn und angeschlossene Gastronomie an Berg- und Talstation sind bis 6. November täglich geöffnet; danach noch zusätzlich am Wochen-ende Freitag 11., Samstag 12. und Sonntag 13. November.

Wer ein besonderes Highlight nicht verpassen möchte, der besucht am Samstag, 8. und Sonntag, 9. Oktober das Burgfest des Rietburgvereins auf der Rietburg.

1. Pfälzische Sesselbahn GmbH

Villastraße 67

67480 Edenkoben

www.rietburgbahn-edenkoben.de oder Telefon: 06323-1800