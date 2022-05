zg. Am 21. Und 22. Mai lädt die Stadt zum Spargelmarkt light ein. Die "light"-Version in diesem Jahr ist der Unsicherheiten der Corona-Pandemie geschuldet, soll aber keinesfalls die Qualität der beliebten Veranstaltung mindern, sind sich die Verantwortlichen bei der Stadt einig. Es sei ihm "eine Herzensangelegenheit, nach zwei Jahren Pause dieses schöne Fest wieder möglich zu machen und gemeinsam mit Ihnen zu feiern", wie Bürgermeister Matthias Renschler in seinem Grußwort unter anderem verlauten lässt. Daher fällt lediglich die Quantität des Spargelmarkts im Vergleich zu den Vorjahrenetwas geringer aus. Die kulturellen und kulinarischen Angebote werden sich auf die Hauptstraße konzentrieren. Eröffnet wird der Spargelmarkt light am Samstag, 21. Mai, um 12 Uhr mit Bürgermeister Matthias Renschler und Spargelkönigin Luisa I. auf der BühneMarktplatz.

Fotogalerie: Spargelmarkt „light“ am 21. und 22. Mai Die Spargelkönigin Luisa I. Foto: zg/Helen Wichert Bürgermeister Matthias Renschler. Foto: zg/Helen Wichert Previous Next

Drei Bühnen (Sparkasse, Marktplatz und Oberdorf) bieten an beiden Tagen eine abwechslungsreiche Unterhaltung. Sie beinhaltet musikalische Darbietungen unter anderen vom Blasorchester Walldorf und von dem Musikverein Stadtkapelle Walldorf, von der Band Used, dem Musiker Sten sowie Vorführungen von Vereinen wie dem Viet Vo Daooder der Zirkusgruppe der SG Walldorf Astoria. Auf den allseits beliebten Spargelschälwettbewerb müssen die Besucherinnen und Besucherauch in diesem Jahrnicht verzichten.

Kindern und Jugendlichen wird ebenfalls etwas geboten: Das JUMP wird am Samstag von 14 bis 22 Uhr geöffnet sein. Am Nachmittaggibt es dort Spiel- und Bastelangebote, Kicker, Tischtennis und Billard stehen für eine Partie zur Verfügung. Am Abend wird es einen nahtlosen Übergangin den Jugendtreff geben, wo für die Jugendlichen ein FIFA Turnier an der PS4 über den Beamer stattfinden wird.

Und zu guter Letzt gehört zum Spargelmarkt auch die gastronomische Vielfalt dazu: Zahlreiche Stände werden sich um die kulinarischen Wünsche der Besucherinnen und Besucher kümmern und eine große Auswahl an schmackhaften Speisen anbieten. Dabeiwird natürlich der Walldorfer Spargel nicht fehlen. Für Getränke wird ebenfalls gesorgt sein.

Öffnungszeiten:

Samstag, 21. Mai: von 12 bis 23 Uhr (Bühnenprogrammendet um 22 Uhr)

Sonntag, 22. Mai: von 12 bis19 Uhr (Bühnenprogramm endet um 18 Uhr)

Außerdem wird es am 22.Mai einen verkaufsoffenen Sonntag geben, an dem die Geschäfte im Zentrum von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben.

Sperrungen:

Es wird eine Vollsperrung der Hauptstraße, beginnend ab Drehscheibe bis Ecke Schillerstraße (Hauptstraße1 bis Hauptstraße 37) geben, so dass diese nicht befahrbar sein wird. Die angrenzenden Seitenstraßen zur Hauptstraße sind ebenfalls gesperrt. Das betrifft insbesondere die Lammstraße, die Karlstraße, die Hirschstraße und die Leopoldstraße.