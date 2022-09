Heidelberg. (zg) Für eine Studie zur Validierung von Corona-Schnelltests sucht das Plasmazentrum Heidelberg aktuell Personen, die frisch mit Covid-19 infiziert sind. Diese Studie ist wichtig, damit aktuelle Corona-Tests ihre Zulassung behalten und so weiterhin Tests in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen können.

Das Studienteam führt hierzu an der Teststation Betriebshof mehrere Nasenabstriche durch. Der Zeitaufwand für die Studiendurchführung vor Ort beträgt nur ca. 5 - 10 Minuten und die Teilnehmer:innen erhalten je nach Anzahl der Abstriche bis zu 30 Euro. Die Teilnahme ist Montag bis Freitag von 8-13 Uhr möglich.

Sollten die Teilnehmer:innen die erforderlichen Kriterien für eine weitere Studie erfüllen, erhalten sie zusätzlich vor Ort ein Testkit für mehrere Nasen- und Rachenabstriche, die zu Hause am selben und am Folgetag durchzuführen sind. Die Abstriche werden am dritten Tag vom Studienteam wieder abgeholt, sodass kein weiterer Aufwand für die Studienteilnehmer:innen besteht. Die weiteren Abstriche werden nach vollständiger Durchführung mit zusätzlich 250 Euro vergütet. Die Ausgabe der Testkits erfolgt Montag bis Mittwoch und Freitag. Donnerstags erfolgt keine Ausgabe.

Teststation Betriebshof (Landfried)

Alte Eppelheimer Str. 50/1

69115 Heidelberg

www.plasmazentrum-heidelberg.de

Tel: 06221- 4166 600