Wiesloch. (zg) Noch mehr Fitness, Wellness und Gesundheit in Wiesloch? Am 26. und 27. Oktober wird in der Stadtgalerie ein neuer Pfitzenmeier Premium Club eröffnet, der keine Wünsche mehr offen lässt. Dass das Angebot der Nummer eins der Region in Wiesloch ausgebaut werden soll, versprach Gründer Werner Pfitzenmeier bereits vor 13 Jahren, nun ist es soweit. Moderne Geräte zum Trainieren, das vielfältige Kursangebot zum gemeinsamen Schwitzen und der einzigartige Wellnessbereich inklusive einem separaten Damenbereich sorgen für Wohlbefinden bei allen Pfitzenmeier-Mitgliedern. Auf 3500 Quadratmetern Fläche sorgt Pfitzenmeier in Wiesloch für noch mehr Qualität beim Ausgleich zum Alltag. Fitness und Wellness auf höchstem Niveau – der Premium Club mit eigenem Parkdeck, der für 11,8 Millionen Euro in Wiesloch gebaut wurde, hat den Zuspruch der Bevölkerung sicher.

Das Familienunternehmen aus der Region setzt auf mehrere Bausteine

Das Familienunternehmen mit Sitz in Schwetzingen und mehr als 45 Standorten setzt seit über 46 Jahren auf ein ganzheitliches Konzept. Die Nummer eins in Sachen Fitness, Wellness und Gesundheit bringt nicht nur neue Trends aus aller Welt regelmäßig in die Region, sondern expandiert auch regelmäßig, um den Menschen in der Metropolregion und Vorderpfalz die Chance zu bieten, ebenfalls das vielfältige Angebot zu nutzen.

176.000 aktive Mitglieder sorgen jährlich für über zehn Millionen Check-ins auf den über 130.000 Quadratmetern, die die Anlagen von Pfitzenmeier, zu denen auch Venice Beach, Fit Base, Fit Camp und Medi Fit gehören, umfassen. Durch Unternehmenssparten wie Firmenfitness ist das regionale Unternehmen vor Ort bei vielen Unternehmen in der Region. Über 600 Firmen aller Branchen werden von der Sparte Firmenfitness unter anderem in Form von "bewegten Pausen" oder "Workshops" betreut und genießen "Mitgliedschaften zu besonderen Konditionen".

Dass Pfitzenmeier auch weit über die Grenzen der Heimatregion hinaus einen Fußabdruck hinterlässt, ist durch die IFAA, die Internationale Fitness- und Ausbildungsakademie, der Fall. Jährlich gibt es über 10.000 Buchungen für Fort- und Weiterbildungen durch die IFAA auf nationaler und internationaler Ebene. Pfitzenmeier setzt mit dem Unternehmenszweig Standards – und das weit über die Landesgrenzen hinaus.

Pfitzenmeier für die Region – Wohlbefinden für die Heimat

Bei all den Errungenschaften und Expansionen, der Größenordnung und den verschiedenen Geschäftsfeldern hat Pfitzenmeier seinen Ursprung nicht vergessen. "Aus der Region für die Region” ist nicht nur eine Phrase. Unternehmensgründer Werner Pfitzenmeier liebt und lebt die Region, seine Heimat, und entwickelt die Strategie und die verschiedenen Produkte stetig weiter, um so für mehr Wohlbefinden bei den Mitgliedern zu sorgen. Das macht Pfitzenmeier einzigartig, ebenso wie die Aqua Domes, die an Standorten des Premium Resorts zu finden sind und in denen eine Vielzahl abwechslungsreicher Aquakurse stattfinden und die Mitglieder von Pfitzenmeier auch schwimmen können. Ebenfalls einzigartig ist das Group-Fitness-Angebot der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier mit über 2500 Kursen wöchentlich. Entspannen kann man nach dem Training in den hochwertigen Wellnessbereichen.

Pfitzenmeier expandiert weiter – Wiesloch macht den Anfang

Planungen für die Zukunft laufen bereits auf. So wird in Heidelberg im Carré ein zusätzliches hochwertiges Venice Beach Supreme Studio auf 3350 Quadratmetern entstehen. In dem Toys’r’us-Komplex in HD, welcher bereits im Besitz des Unternehmens ist, errichtet Pfitzenmeier ein XXL-Fit Base, in dem Mitglieder auf 6000 Quadratmetern Fitness pur finden. In Mannheim wird das Venice Beach Studio im Fahrlach-Center ausgebaut und auf eine Fläche von 5800 Quadratmeter erweitert. Besonders das neue Pfitzenmeier Premium Resort auf dem Samen Wagner-Gelände in Heidelberg gilt als Highlight in den Expansionsplänen von Pfitzenmeier. Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits und die Anlage wird auf dem Niveau des Pfitzenmeier Premium Resorts am Standort Mannheim City Airport sein - dass heißt Fitness und Wellness auf höchster Qualität und Vielfalt. Wo Fitness, Wellness & Gesundheit eins werden, ist das Wohlbefinden nicht weit entfernt.