Wiesloch (zg). Mit nahezu 150.000 Mitgliedern ist die Volksbank Kraichgau eine starke Gemeinschaft und vereint durch ihre Fusion mit der Volksbank Bruchsal-Bretten im September 2023 den Kraichgau. Als Gemeinschaft ist sie sich ihrer regionalen Verantwortung bewusst und macht es sich zur Aufgabe ihre Mitglieder, Kunden, den Kraichgau und die Menschen zu fördern. So lebt sie die Verbundenheit mit ihrer Region.

Die Volksbank Kraichgau bietet vielfältige Fördermöglichkeiten, wie beispielsweise die Spendenplattform "Heimatverbunden", die Stiftung der Volksbank Bruchsal-Bretten und die Volksbank Kraichgau-Stiftung. Durch ihr starkes gesellschaftliches Engagement trägt sie dazu bei, dass zahlreiche Projekte in den Bereichen Bildung, Soziales, Kunst, Kultur, Sport und Jugend verwirklicht werden können. Ganz nach dem Motto "Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei", fördert sie Vereine und Organisationen, die sich für das Gemeinwohl in ihrer Region einsetzen.

Die Volksbankstiftung wurde aus der Motivation heraus gegründet, dem genossenschaftlichen Förderauftrag und den genossenschaftlichen Prinzipien nachzukommen. Ziel ist es Gutes zu tun und Ideen lebendig zu machen. Dies geschieht beispielsweise durch ein im Jahr 2024 neu begonnenes Projekt mit dem Motto "Naturpädagogisches Bildungsangebot". Gemeinsam mit der Streuobst-, Natur- und Umweltpädagogin Katrin Dickgießer-Weiß, startete die Stiftung ein Projekt an Grundschulen, mit dem Ziel Naturbegegnungen für Kinder zu schaffen und ihr Wissen über Natur und Umwelt zu erweitern.

Auch die Volksbank Kraichgau-Stiftung kommt dem Ziel der Gesellschaft etwas zurückzugeben nach. Sie bietet die Möglichkeit in sozialem, kulturellem und wissenschaftlichem Umfeld ein Zeichen zu setzen. Dadurch wurde im März 2024 ein ganz besonderes Projekt ins Leben gerufen – das Zirkusprojekt. Teilgenommen haben die Grundschule am Giebel aus Sinsheim-Steinsfurt und die Stephen-Hawking-Schule in Neckargmünd, eine Privatschule für körperbehinderte und nicht körperlich eingeschränkte Kinder und Jugendliche. Die Kinder durften im Rahmen des Projektes zusammen mit einem Zirkus Artista eine Show einstudieren, um sie Familien und Angehörigen vorzuführen. Ziel war es durch kooperatives Lernen die sozialen Kompetenzen und dadurch die persönliche Weiterentwicklung der Kinder zu fördern.

Auf ihrer Spendenplattform "Heimatverbunden" können eingetragene Vereine und Organisationen ihre Projekte einstellen und zur Spende aufrufen. Angehörige, Freunde und Interessierte können über die Plattform einen beliebigen Betrag spenden.

Bisher wurden bereits über 721.000 Euro an mehr als 550 Projekte gespendet. Die diesjährigen Projekte waren vielfältig. So hat sich beispielsweise der Musikverein 1888 Forst e.V. mit einer Spende für neue Instrumente eingetragen, die evangelische Kirchengemeinde in Hüffenhardt, um Spenden für Kirchenkonzerte zu sammeln, oder auch ganz aktuell das Basketballteam KuSG Leimen e.V. zur Förderung ihrer Damenmannschaft.

Diese und viele weitere gemeinnützige Projekte finden sie auf der Website der Spendenplattform unter: www.vbkraichgau.de/heimatverbunden