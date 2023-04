Wiesloch. (hds) Die Weichen für seinen späteren Beruf hat Dr. Sebastian Ronellenfitsch, der seit dem 1. Januar eine Kinderarztpraxis in der Wieslocher Ringstraße betreibt, bereits frühzeitig gestellt. "Schon in der Mittelstufe auf dem Gymnasium war für mich klar: Ich möchte Arzt werden", sagte er. Aus der Idee wurde gleich nach dem Abitur 2001 Realität, Sebastian Ronellenfitsch setzte seinen Wunsch um und studierte von 2002 bis 2009 Medizin und zwar in Heidelberg und Toledo (USA). Während des Studiums kristallisierte sich eine bestimmte Richtung für ihn heraus: die Kinderheilkunde. Und dies setzte der heute 41-Jährige dann auch konsequent um. Seine Facharztausbildung machte er von 2009 bis 2015 in der Universitäts-Kinderklinik in Heidelberg. Dort wurde er auch zum Neonatologen (Früh-, Neugeborenen-Mediziner) und zum pädiatrischen Intensivmediziner weitergebildet.

Sein weiterer Weg: Einige Jahre war Dr. Ronellenfitsch in der Frühgeborenen-Intensivstation und auch in der Allgemein-pädiatrischen Intensivstation aktiv. Ab 2018 war er in der Abteilung für Früh-, und Neugeborenen- Medizin als Oberarzt tätig.

Danach wechselte er in die Praxis von Dr. Henning Meyer-Hohnloser in der Ringstraße 1 in Wiesloch, um in diesem Jahr diese zu übernehmen. Sein Vorgänger ist nunmehr bei ihm angestellt. Nun wurde mit einem kleinen Fest der für Dr. Sebastian Ronellenfitsch "nächste Schritt" begangen und auch Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann schaute vorbei. Denn Wiesloch ist für den Kinderarzt ein doch eher bekanntes Pflaster. Geboren wurde er im Dielheimer Vorort Balzfeld, hatte dann aber durch seine Schulzeit enge Verbindungen in die Weinstadt, zumal er dort auch seine heutige Ehefrau Susanne, mit der er drei Kinder hat, kennenlernte. Inzwischen, und dies seit 2013, wohnt die Familie auch in Wiesloch. Auf 150 Quadratmetern bietet die Praxis viel Platz, Kunst an den Wänden und ein Spielzimmer für die kleinen Patienten runden den positiven Gesamteindruck ab. Im gesamten Team sind es zehn Personen, die sich um alles kümmern. "Ich habe alle Angestellten von meinem Vorgänger übernommen", sagte dazu Dr. Ronellenfitsch.

Weitere Informationen unter:

www.kinderarzt-ronellenfitsch.de

Telefon 06222-4074.