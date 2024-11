Neuenstadt. (azr) Mit der Kraft der Sonne selbst Strom produzieren? Gründe für die Nutzung einer Photovoltaikanlage gibt es viele: Klimaschutz, steigende Strompreise oder der Wunsch, in Sachen Energie autark zu werden. Wer sich für das Thema interessiert, dem bietet die Widmann Energietechnik GmbH in Neuenstadt am Dienstag, 19. November, einen Info-Abend zu Photovoltaik an, bei dem alle relevanten Bereiche angesprochen werden. Bei der kostenlosen und unverbindlichen Veranstaltung geben die Vertriebsexperten von Widmann Energietechnik einen umfassenden Einblick in die Möglichkeiten solarer Energie sowie in das Arbeiten mit der Widmann Energietechnik GmbH. Ebenfalls werden bei der Informationsveranstaltung aktuelle Nutzungsmöglichkeiten sowie ergänzende Systeme wie beispielsweise Wallboxen oder Batteriespeichersysteme erläutert. Im Anschluss an den Vortrag gibt es für die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wo? Der Vortrag findet in Neuenstadt am Kocher, Wilhelm-Maybach-Straße 5, statt. Wann? Am Dienstag, 19. November, um 18 Uhr. Er dauert rund 60 bis 90 Minuten. Da die Plätze für die Veranstaltung begrenzt sind, wird um Anmeldung gebeten.

Widmann-Energietechnik GmbH

Wilhelm-Maybach-Straße 5

74196 Neuenstadt

www.widmann-energietechnik.de,

vertrieb@widmann-energietechnik.de