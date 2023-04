Plankstadt. (zg) Der mit Gold ausgezeichnete Kurpfalzbräu Barbara Bock ist rechtzeitig zur Maibock-Saison wieder da. Gebraut wurde das untergärige Frühlingsbier auf Grundlage eines alten Rezepts des früheren Braumeisters Hans Hirsch mit regionalem Gerstenmalz und Hallertauer Hopfen. Entstanden ist ein süffiger, goldgelber Maibock, der süß, würzig und angenehm bitter schmeckt. Der helle untergärige Bock hatte bereits in den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts seinen Platz im Brauereisortiment.

2022 wählte die unabhängige Jury des World Beer Awards das Bockbier aus der Kurpfalz auf Anhieb zum Landessieger seines Bierstils – und damit zum besten Maibock Deutschlands. "Viele hervorragende mittelständische Brauereien reichen ihre Biere bei dem Wettbewerb ein, deshalb sind wir besonders stolz auf diese Auszeichnung," erklärt Brauereichef Max Spielmann. Mit dem Kurpfalzbräu Barbara Bock verneige er sich in Dankbarkeit vor seiner Ur-Ur-Großmutter Barbara. Denn ihrer Tapferkeit und ihrem Durchhaltevermögen am Ende des 19. Jahrhunderts sei es zu verdanken, dass es die Brauerei überhaupt noch gebe, so Spielmann weiter. Barbara Seitz, spätere Welde, führte die kleine Brauerei damals einige Jahre allein, nachdem ihr Mann früh starb.

Der Barbara-Tag wird traditionell am 4. Dezember gefeiert. Aber in Zeiten von Krieg und Erdbeben kann man getrost auch außerhalb solcher Namenstage die Heiligen und Helferinnen und Helfer bemühen. Möge auch die Schutzheilige und Nothelferin Barbara bei den Vielen sein, die in der Ukraine und in allen anderen Kriegs- und Katastrophengebieten auf der Erde Schutz und Hilfe benötigen.

Wer Bock auf frischgezapften Kurpfalzbräu Barbara Bock aus dem Steinkrug hat, wird übrigens im "Hans Hirschs" am Heidelberger Marktplatz, im "Weldegarten" in Plankstadt, im "Welde Brauhaus" und im Gasthaus "Zum Grünen Baum" in Schwetzingen fündig!

Info:

Kurpfalzbräu Barbara-Maibock

Untergäriges, helles Bockbier, 7,0 % vol.alk.

Erhältlich im teilnehmenden Getränkehandel in der Region Rhein-Neckar, nur so lange der Vorrat reicht.

www.kurpfalzbraeu.de