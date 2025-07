zg. Genießen Sie den frischen Fahrtwind, köstliche Speisen und kühle Getränke an Bord unserer luxuriösen Schiffe. Unsere vielfältigen Ausflugsziele erstrecken sich über den Neckar und den Rhein, von Baden-Württemberg über Rheinland-Pfalz bis nach Hessen.

Erleben Sie unvergessliche Rundfahrten entlang der atemberaubenden Burgenstraße durch das idyllische Neckartal nach Neckarsteinach, Hirschhorn oder Eberbach. Oder planen Sie einen Tagesausflug nach Rüdesheim oder St. Goar. Bei der Weissen Flotte Heidelberg finden Sie die perfekte Fahrt für jeden Geschmack!

Verpassen Sie außerdem nicht unsere exklusiven Sommer-Events! Feiern Sie mit uns auf dem Wasser bei unseren thematischen Mottofahrten, wie der "White Party presented by Moët & Chandon" und weiteren Events.

2. August – Tagesausflug "Rheintalfahrt nach St. Goar"

Alte Fachwerkhäuser, mit Wein bewachsene Steilhänge, romantische Burgen und kleine Ortschaften. Unser Höhepunkt der Fahrt ist der berühmte Loreleyfelsen bei St. Goar, wo wir einen exklusiven Fotostopp einlegen. Der Schieferfelsen ist Teil des UNESCO-Welterbes und unzähliger Sagen. Eine Legende aus dem 19. Jahrhundert erzählt, dass die blonde Schönheit Loreley auf dem Felsen saß und vorbeifahrende Schiffer mit ihrem Gesang verzauberte.

16. August – Special Event "White Party by Moët & Chandon"

Feiern Sie mit uns auf dem Wasser und erleben Sie einen unvergesslichen Abend bei unserer "White Party presented by Moët & Chandon". Steigen Sie an Bord und genießen Sie eine dreistündige Bootsfahrt mit exklusiver Atmosphäre. Der Preis beinhaltet einen Champagnerem- pfang sowie exquisites Sushi von der renommierten Kiyomi Sushi Bar. Lassen Sie sich von der weißen Dekoration verzaubern! Unser DJ versorgt Sie mit einer abwechslungsreichen Musikauswahl, die sicherstellt, dass die Tanzfläche niemals leer bleibt.

Dresscode: Strictly white – ausnahmslos weiß: Keine beige-, grau- oder andere Farbtöne, Accessoires und Schuhe ausgenommen. Tauchen Sie ein in eine Welt aus Eleganz und werden Sie Teil einer strahlenden Party auf dem Wasser.

23. August – Piazza Spritz: Das Open-Air Event am Neckar

Am 23. August ist es endlich wieder so weit: Unser beliebtes Piazza Spritz Event kehrt an das wunderschöne Neckar- ufer direkt bei der Stadthalle zurück! Freuen Sie sich auf einen Tag voller Spaß, Entspannung und guter Laune. Der Eintritt ist frei – genießen Sie einen Aperol Spritz mit Freund*innen oder Familie am Wasser.

31. August – Tagesausflug "Neckar- Rheinfahrt nach Worms"

Wir fahren vom Herzen Heidelbergs neckarabwärts vorbei an der Römerstadt Ladenburg zur Mannheimer Neckarspitze, wo wir sanft in den Rhein übergleiten und Richtung Worms weiterfahren. Hinter der Nibelungenbrücke legt unser Schiff am Hagendenkmal an und fährt nach einem zweistündigen Aufenthalt in Worms wieder nach Heidelberg zurück.