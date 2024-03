zg. Tauchen Sie ein in unvergessliche Sommerabende, historische Kurpfalz-Erlebnisse und authentische italienische Feste, alles umrahmt von der malerischen Kulisse des Neckars.

Starten Sie Ihr Wochenende stilvoll mit unserem "Spanischen Abend” am Freitag, dem 19. April: Mit den leidenschaftlichen Klängen von Rumbalea wird Ihr Herz im Takt heißer spanischer Rhythmen schlagen. An Bord erleben Sie während einer dreistündigen Fahrt die kulinarischen Genüsse Spaniens. Von authentischen Speisen bis zu typischen Getränken – wir entführen Sie in die Welt der iberischen Halbinsel. Lassen Sie sich von der spanischen Lebensfreude anstecken und nehmen Sie eine Auszeit vom Alltag.

"Ol‘ Blue Eyes Is Back!" – Lassen Sie sich von den legendären Klängen Frank Sinatras verzaubern, während das Heidelberg Swing Orchester Sie durch einen unvergesslichen Abend am Samstag, 27. April, führt. Mit begeisternden Rhythmen von Glenn Miller bis zu modernen Tönen von Robbie Williams sorgt die Big Band der Heidelberger Druckmaschinen AG für beste Unterhaltung. Genießen Sie dazu ein exquisites Drei-Gäng-Menü und tauchen Sie ein in eine Welt voller Swing und Genuss.

Am Donnerstag, den 9. Mai, steht der Vatertag vor der Tür und was gibt es Besseres, als ihn mit einem stimmungsvollen Daydrinking auf dem Wasser zu feiern? Steigen Sie an Bord und genießen Sie den Tag bei erfrischenden Getränken, guter Musik und bester Gesellschaft. Wir sorgen für einen ausgelassenen und unvergesslichen Tag. So dass die Vatertags Daydrinking Fahrt zu einem Highlight in Ihrem Kalender wird!

Tauchen Sie am 17. Mai ein in die stimmungsvolle Atmosphäre eines authentischen italienischen Abends: Lauschen Sie unserer live gespielten italienischen Unterhaltungsmusik, welche von Pop über Oldies bis hin zu den unverwechselbaren Klängen neapolitanischer Stimmungsmusik reicht. Während die Musik Ihr Herz berührt, verwöhnen wir Ihren Gaumen mit ausgewählten kulinarischen Spezialitäten aus Italien.

Lassen Sie sich diese einmaligen Events nicht entgehen! Buchen Sie jetzt Ihre Tickets für diese besonderen Abendfahrten und entdecken Sie das Neckartal aus einer neuen Perspektive. Jede dieser Abendfahrten dauert von 19 bis 22 Uhr, mit Boarding eine Stunde vor Abfahrt.

Neugierig auf mehr? Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie die Vielfalt an Dinnerfahrten und Ausflügen, die wir anbieten. Von romantischen Dämmerungsfahrten bis hin zu spannenden Themenreisen − die Weisse Flotte Heidelberg bietet für jeden Geschmack etwas. Tauchen Sie ein in einzigartige Erlebnisse und schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen. Wir freuen uns darauf, Sie an Bord zu begrüßen!

Weitere Informationen unter www.weisseflottehd.de