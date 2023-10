Weinheim. (zg) Nachhaltig und kostengünstig Skifahren durch "mitwachsende" Ski und Skischuhe der Kinder: Auch 2023 bietet Deutschlands Wintersportshop Nummer 1 Qualität, Beratung und tolle Angebote für die ganze Familie.

Material für Kinder immer wieder zurückgeben und in die nächsten Größen oder Längen tauschen: So einfach funktioniert das Sport65 KidsClub Tauschsystem. Der mittlerweile legendäre Sport65 Skibasar macht den Skisport für Familien seit über 20 Jahren nachhaltiger und kostengünstiger. Denn so wächst die Ausrüstung einfach mit den Kindern mit.

Zwei Tage lang finden kleine und große Wintersport-Begeisterte preisgünstige und frisch präparierte Ski, Skischuhe und Skistöcke aus dem Sport65 Verleihpool und dem KidsClub Tauschsystem. Die Auswahl ist riesig und natürlich findet man von Helm bis Brille auch sonst alles, was man für die schönste Zeit des Winters braucht. Die Sport65 KidsClub-Rücknahmegarantie gilt selbstverständlich auch bei gebrauchtem Material, das im Rahmen des Skibasars gekauft wird. Egal welches Alter und welches Können: Eine kompetente Beratung zum richtigen Material ist die halbe Miete. Das Sport65 Shop Team und die Skilehrer*innen der Sport65 DSLV Profiskischule stehen jederzeit mit Rat, Tat und ihrer gesamten Erfahrung zur Seite.

Die DSV geprüfte Sport65 Ski Werkstatt garantiert auch bei gebrauchtem Material voll funktionsfähige und überprüfte Bindungen. Diese können direkt beim Skibasar maschinell eingestellt werden.

Einfacher und bei so hoher Qualität günstiger: Geht nicht! Wetterfeste Outlet-Zelte vor der Tür des Sport65 Shops sorgen auch bei nassem Herbstwetter für trockene Füße!

Start Freitag 27. Oktober: 14 Uhr

Start Samstag 28. Oktober: 10 Uhr

Parkplatzeinfahrt gegenüber Hauptbahnhof Weinheim

www.sport65.de/skibasar