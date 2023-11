Walldorf. (vfk/zg) Das steigende Müllaufkommen in Deutschland hatte Geschäftsführerin Barbara Mühle auf den Gedanken gebracht, am 24. November 2021 den ersten Unverpackt-Laden in Walldorf zu eröffnen. Hier gibt es alles, was man im Alltag benötigen könnte: Von Lebensmitteln über Naturkosmetik und Hygieneprodukte bis hin zu Reinigungsprodukten. Eine Korn- und Kaffeemühle sowie eine Nussmus-Maschine können ebenfalls genutzt werden. Der Einkauf lässt sich leicht vorab planen durch die online zu findende Sortimentsliste, auf der die über 800 verfügbaren Produkte festgehalten sind. Fast alle Lebensmittel stammen aus ökologischer Erzeugung und werden möglichst regional bezogen. Bei Bio-Produkten, die in der Region gar nicht angebaut werden, wird auf Fair-Trade-Produkte gesetzt.

Ganz neu dabei ist Tofu, der alle zwei Wochen donnerstags angeliefert wird. Dienstag und Freitag gibt es leckeres Brot der Bio-Bäckerei Bihn. Um auch nachmittags noch das Wunschbrot zu bekommen, empfiehlt es sich, vorzubestellen.

Für den Einkauf sollten genügend leere und gut gesäuberte Behältnisse mitgebracht werden. Wer etwas neues probieren möchte, kann dank der unverpackten Waren einfach bedarfsgerecht sein Behältnis füllen und wenn es schmeckt gerne noch mehr – an den Haushalt angepasst – holen. Das hilft nicht nur der Umwelt, sondern auch dem Geldbeutel!

Individuelle Geschenksets werden liebevoll gepackt, natürlich werden auch Gutscheine ausgestellt. Zusätzlich ist "lieber unverpackt" Mitglied des Verbands der Unverpackt Läden, Akzeptanzstelle für den Walldorfgutschein und dem Vytal-Mehrweg-To-Go-Pfandsystem. Im Laden ist eine Postfiliale integriert, DHL- und Postdienstleistungen können so mit dem Einkauf verbunden werden.

Das zweijährige Jubiläum des Ladens wird nächste Woche gefeiert: Am 22. November gibt es um 16 Uhr einen Blick hinter die Kulissen, um den Laden kennenzulernen. Am 23. November um 15.30 Uhr wird "Frieda im Unverpackt Laden" für die kleinsten Kund:innen vorgelesen.

Außerdem ist "lieber unverpackt" am 11. Dezember Gastgeber bei der Adventskalender-Aktion der Walldorfer Werbegemeinschaft. Im Laden können dann Orangen mit Nelken besteckt werden – diese weihnachtliche Dekoration darf selbstverständlich mit nach Hause genommen und verzehrt werden.

lieber unverpackt Walldorf

Sambugaweg 11, 69190 Walldorf

Tel.: 06227-6531093

info@lieber-unverpackt.de

www.lieber-unverpackt.de