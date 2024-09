Wiesloch. (zg) Am 1. September 2024 war es soweit: Für 27 junge Menschen begann mit dem Start ihrer Ausbildung bei der Volksbank Kraichgau ein neuer Lebensabschnitt. Eine Ausbildung voller Vielfalt und Abwechslung.

Die diesjährigen Auszubildenden der Genossenschaftsbank könnten unterschiedlicher nicht sein und kommen aus den verschiedensten Ecken des Kraichgaus. Ob Studium oder Berufsschule, auch in diesem Jahr ist beides vertreten. So besuchen die Auszubildenden unter anderem die Berufsschule in Karlsruhe und Heidelberg, die Duale Hochschule in Mannheim oder auch in Karlsruhe und starten mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Berufsrichtungen gemeinsam in einen neuen Lebensabschnitt.

Erstes Kennenlernen

Bereits vor dem eigentlichen Ausbildungsbeginn konnte sich die Gruppe im Kletterpark Fun4You in Wiesloch kennenlernen und gemeinsam einen Tag voller Kennenlernspiele und gemütlichem Beisammensein erleben. Von Gruppenaufgaben über Vertrauensspiele und Kletterspaß bis hin zum gemeinsamen Abendessen war alles dabei. Und das mit großem Erfolg - schon nach kurzer Zeit war die anfängliche Aufregung verflogen und die Gruppe begann, sich besser kennen zu lernen und neue Freundschaften zu knüpfen.

Und dann geht es auch schon los

Anfang September war es dann soweit und die Einführungstage starteten. Der Volksbank Kraichgau ist es besonders wichtig, die Kommunikation, die genossenschaftlichen Werte und den Umgang miteinander zu fördern. Deshalb wurden die ersten Tage für die Auszubildenden so abwechslungsreich und sozialfördernd wie möglich gestaltet. Auch eine Schnitzeljagd durch die Bankhauptstelle in Wiesloch durfte nicht fehlen und konnte die Gruppendynamik weiter stärken.

Darüber hinaus können sich die Auszubildenden auch während ihrer Ausbildungszeit auf verschiedene Projekte zur Förderung der sozialen Kompetenz freuen, wie zum Beispiel das Azubitheater oder den Seitenwechsel, bei dem die Auszubildenden eine Woche lang in einer karitativen Einrichtung mitarbeiten.

#Zeigsuns

Da die Volksbank Kraichgau großen Wert auf die Digitalisierung legt, hat sie ihren Auszubildenden bereits in den ersten Tagen Surfaces zur Verfügung gestellt, an denen sie sowohl arbeiten als auch lernen können.

Um ihnen den Start und die weitere Ausbildung noch ein wenig zu erleichtern, bekommt jeder Azubi einen Paten aus einem höheren Ausbildungsjahrgang zur Seite gestellt, an den er sich mit Fragen und Tipps wenden kann.

So steht einer erfolgreichen Ausbildung für die neuen Gesichter der Genossenschaftsbank nichts mehr im Wege. Die Volksbank Kraichgau wünscht allen neuen Auszubildenden viel Erfolg und Freude in ihrem neuen Lebensabschnitt.