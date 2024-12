Wiesloch. (zg) Wer in der Region auf der Suche nach dem richtigen Fahrrad oder einem zuverlässigen Servicepartner für sein Zweirad ist, kommt an Veloland Brand nicht vorbei. Der Fahrradfachhandel hat sich einen Namen gemacht – und das nicht nur wegen seines breitgefächerten Angebots an Bikes, Zubehör und Ersatzteilen, sondern vor allem wegen seines besonderen Kundenservices. Hier wird jedes Fahrrad mit Sorgfalt behandelt, als wäre es das Eigene.

"Für uns steht der Kunde im Mittelpunkt – und sein Fahrrad erst recht", sagt Inhaberin Nastassja Brand mit einem Lächeln. Vom Citybike über das Rennrad bis hin zum hochmodernen E-Bike: Im Veloland Brand werden Reparaturen schnell und professionell durchgeführt. Die Mitarbeiter nehmen sich Zeit, auf individuelle Wünsche einzugehen und für jedes Problem die passende Lösung zu finden. Auch bei der Auswahl eines neuen Fahrrads kann man sich auf die kompetente Beratung der Experten verlassen. Wer einmal hier war, weiß: Qualität und Service werden im Veloland Brand großgeschrieben.

Doch jetzt gibt es einen weiteren Grund, dem Fachhandel einen Besuch abzustatten: Der Inventurverkauf vom 17. bis 21. Dezember! Unter dem Motto "Alles, was Sie kaufen, müssen wir nicht zählen!" bietet das Veloland Brand spektakuläre Rabatte von bis zu 50 Prozent auf viele Artikel aus dem Sortiment.

Egal, ob Fahrräder, Helme, Kleidung oder Zubehör – hier lässt sich nicht nur sparen, sondern auch die perfekte Ausstattung für das kommende Jahr sichern. "Wir möchten uns bei unseren Kunden für ihre Treue bedanken und gleichzeitig Platz für die neuen Modelle schaffen", erklärt Nastassja Brand.

Also: Nicht verpassen! Besuchen Sie Veloland Brand in Wiesloch und sichern Sie sich vom 17. bis 21. Dezember tolle Schnäppchen. Und wer dabei gleich sein Fahrrad zur Inspektion oder Reparatur bringen möchte, ist ebenfalls an der richtigen Adresse. Denn: Ihr Fahrrad in den besten Händen – das bietet Ihnen Veloland Brand!

Veloland Brand

Hauptstraße 176, 69168 Wiesloch

www.veloland-brand.de