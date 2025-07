zg. Freizeitspaß genießen heißt es auch in diesem Sommer wieder bei der Rietburgbahn in Edenkoben. In den Sommermonaten Juli und August veranstaltet die beliebte Seilbahn im Pfälzer Wald für Ihre Gäste wieder Events der besonderen Art. Diese sollte man sich nicht entgehen lassen.

So haben die Gäste am Samstag, 16. August, die Möglichkeit beim Lichterfest romantisch beleuchtet durch den Abend zu schweben. An genanntem Tag fährt die Seilbahn bis 24 Uhr und überrascht mit einem ganz besonderen Ambiente. Die Rietburg-Gaststätte hat an diesem Tag ebenfalls bis 23 Uhr geöffnet, gefeiert wird bei Live-Musik an der Talstation.

Ein weiteres Highlight bietet sich den Gästen am Samstag und Sonntag, den 9. und 10. August, beim Familienfest. Zahlreiche Überraschungen erwarten besonders die kleinen Gäste (Hüpfburg, Glücksrad mit Sofortgewinnen, Falkner-Show, Puppentheater, Spielstationen, Live-Musik etc.).

Wer es zu diesen Terminen nicht schafft, für den lohnt sich auch ein Besuch an den normalen Betriebstagen der Seilbahn.

Weitere Informationen:

1. Pfälzische Sesselbahn GmbH

Villastraße 67, 67480 Edenkoben

www.rietburgbahn-edenkoben.de oder 06323-1800