zg. Der Herbst ist da! Und wo ist es zu dieser Jahreszeit schöner als im Wald mit dem wunderbaren Farbenspiel der Blätter. Daher lohnt sich ein Familienausflug ins Märchenparadies auf dem Heidelberger Königstuhl.

Hier können sich Kinder nach Herzenslust an der frischen Luft austoben. Verschiedene Spiel- und Fahrattraktionen sowie Märchenklassiker in liebevoll gestalteten Inszenierungen bieten Kindern viel Freiraum, selbstständig ihre Märchen und Abenteuer zu erleben. Aber auch Erwachsene dürfen sich aktiv einbringen, mitmachen und Spaß an der Bewegung haben. Neben all dem Trubel lädt das Märchenparadies auch zum Träumen ein. Genießen Sie die Erholung, während die Kioske für Ihr leibliches Wohl sorgen.

Zum ersten Mal "Halloweek"

Vom 26. Oktober bis 8. November ist der Park für Halloween geschmückt und lockt mit Süßem und Saurem!

Und ein Tipp für die kalte Jahreszeit: Besucht unseren Wintertreff mit leckerem Glühwein, Punsch und Waffeln, Kinderkarussell und Eisenbahn.

Wir freuen uns auf alle Besucher.

Alle Infos finden Sie auf: www.maerchenparadies.de