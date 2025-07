zg. Hurra, die Sommerferien stehen vor der Tür und alle freuen sich auf schöne Unternehmungen! Da bietet sich ein Ausflug ins Märchenparadies auf dem Königstuhl besonders gut an! Oben auf dem Berg ist es im Sommer besonders angenehm, da es stets ein paar Grad kühler ist als in der Stadt. Außerdem gibt es reichlich schattenspendende Bäume.

Auf 29 000 Quadratmetern Parkfläche haben Groß und Klein gemeinsam Spaß. Lassen Sie sich von den Märchen verzaubern, die seit seiner Gründung in den 70ern das Herz des familienbetriebenen Freizeitparks sind. Vor allem Kinder toben sich gerne auf dem Spielplatz sowie dem Trampolin aus, haben Spaß beim Hexen- und Pferdereiten, Autoscooter fahren, den Froschspielen und den vielen weiteren Attraktionen. Währenddessen dürfen sich die Erwachsenen bei einem Eiskaffee entspannen. Wenn nach all dem Trubel der Hunger kommt, bietet das Märchenparadies ein ansprechendes Angebot an Speisen und Getränken an den Kiosken.

Übrigens gibt es mehrere Ge­burtstagspakete, die eine Feier im Märchenparadies zu einem un­vergesslichen Erlebnis machen.

