Dossenheim. (run/zg) "Genießen Sie leckere Speisen und das schöne Ambiente in unserem Haus" – dieser Slogan ist beim Landgasthof Zum Anker in der Ortsstraße 24 in Dossenheim Programm. Nicht nur als Zwischen- oder Endstation auf einer Radtour oder Wanderung, sondern auch für eine Auszeit vom Alltag bietet sich dieser idyllische Landgasthof mit Biergarten – direkt am Neckar gelegen – an. Inhaber ist Chafai Machlouch, der vielen auch als "Chef" vom Gasthof zum Klostergarten in Heidelberg bekannt ist. Zusammen mit seinem Team heißt er seine Gäste von Montag bis Sonntag immer von 11 Uhr bis 22 Uhr willkommen. "Viele Menschen, die einen Ausflug an den Neckar machen, freuen sich, dass sie hier bei uns einkehren können", berichtet Machlouch zufrieden.

Bei den Gerichten wird übrigens auf regionale Produkte und Spezialitäten gesetzt. So kommen die Salate, die saisonal wechseln und unter anderem mit geräucherter Odenwälder Lachsforelle (aus der Fischzucht Matthias Prexl in Eberbach) serviert werden, beispielsweise aus dem Handschuhsheimer Feld. Zu Ostern stehen zudem drei Menüs auf der Karte: Lammgulasch mit Spätzle und Preiselbeeren sowie Beilagensalat, fangfrische Forelle aus dem Odenwald "Müllerin Art" mit Drillingskartoffeln und zerlassener Butter oder Sahnemeerrettich sowie zwei Lammbratwürste mit Ratatouille Gemüse, Crème fraîche und Drillingskartoffeln. Das Lammfleisch kommt übrigens von der Schäferei Markus Groß aus Neidenstein. Beliebte Hauptgerichte sind darüber hinaus Rumpsteak vom Grill mit Kräuterbutter und Pommes oder das "Kochkäse-Schnitzel" mit Pommes. Für warme Tage empfiehlt sich der hausgemachte Wurstsalat, wahlweise mit Pommes oder Brot. Weitere Spezialitäten sind Käsespätzle aus dem Ofen mit Röstzwiebeln mit einem kleinen Blattsalat, zwei Bratwürste mit Sauerkraut und Brot, gebratene Maultaschen mit Speck-Zwiebelsoße an Kartoffelsalat, Flammkuchen-Variationen und – nicht zu vergessen – Handkäse mit Musik nach "Hessische Art". Ausgeschenkt werden Bierspezialitäten der Heidelberger Brauerei.

Ein Besuch an diesem außergewöhnlichen Ort mitten in der Natur sowie die leckeren Speisen sind auf jeden Fall ein Erlebnis.