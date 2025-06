zg. Die letzten beiden Wochenenden im August sind einem der schönsten Weinfeste Rheinhessens gewidmet: dem Kellerweg-Fest in Guntersblum. Vom 22. bis 24. sowie am 29. und 30. August 2025 lassen sich die liebevoll gestalteten Kelterhäuser und Weinstände entlang des etwa ein Kilometer langen Kellerwegs entdecken. Diverse kulinarische Besonderheiten füllen die hungrigen Bäuche.

Auch in diesem Jahr wartet ein buntes Programm auf die Besucher von Nah und Fern. Walking-Acts und Live-Bands mit unterschiedlichen Stilrichtungen sorgen für Stimmung im Kellerweg.

An allen Tagen finden Keller(weg)-Führungen statt, die interessante Einblicke in nicht öffentlich zugängliche Bereiche des Kellerwegs bieten.

Rundfahrten im Wingertswägelchen

An beiden Samstagen bringen Traktoren mit Anhänger die Gäste zu zwei Stationen in den Weinbergen. Die Weinbar am Römerturm ist Samstag und Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm lädt Kinder und Familien zum Verweilen und Genießen ein. Ab 14 Uhr wird ein besonderer Gast erwartet: Clown Filou auf Stelzen!

In Guntersblum werden Gäste zu Freunden!