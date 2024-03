Standort(e): Buchen, Walldürn, USA, China, Indien sowie in 10 weiteren Ländern mit eigenen Standorten

Buchen, Walldürn, USA, China, Indien sowie in 10 weiteren Ländern mit eigenen Standorten Mitarbeitende: 700 weltweit - Azubis : 23

700 weltweit - : 23 Geschäftsfelder: Robotik, Automatisierungstechnik

Robotik, Automatisierungstechnik Benefits:Urlaubs- und Weihnachtsgeld, fester Ansprechpartner, Übernahmechancen, Lehrwerkstatt, 30 Tage Urlaub, Weiterbildungen, Altersvorsorge, Gleitzeit, Home Office, Veranstaltungen, Rabatte, Firmen-Laptop, Betriebsarzt, Parkplatz





AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Elektroniker

Dauer (Jahre) 3-3,5 Voraussetzung/Schulabschluss gute Hauptschule Beginn Sept. Berufsschule Überbetriebliche Ausbildungsstätte (ÜAB)/Zentralgewerbeschule (ZGB) Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.072/1.120/1.220/1.286



Fachkraft für Lagerlogistik

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss gute Hauptschule Beginn Sept. Berufsschule Ludwig-Erhard-Schule Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.072/1.120/1.220



Industriekauffrau

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss gute Mittlere Reife Beginn Sept. Berufsschule Frankenlandschule Walldürn Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.072/1.120/1.220



Industriemechaniker

Dauer (Jahre) 3-3,5 Voraussetzung/Schulabschluss gute Hauptschule Beginn Sept. Berufsschule Ausbildungsstätte (ÜAB)/Zentralgewerbeschule (ZGB) Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.072/1.120/1.220/1.286



Mechatroniker

Dauer (Jahre) 3-3,5 Voraussetzung/Schulabschluss gute Hauptschule Beginn Sept. Berufsschule ÜAB/ZGB, ab dem 2. Lehrjahr Gewerbeschule Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.072/1.120/1.220/1.286



Technischer Produktdesigner

Dauer (Jahre) 3-3,5 Voraussetzung/Schulabschluss gute Mittlere Reife Beginn Sept. Berufsschule Zentralgewerbeschule Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.072/1.120/1.220/1.286



Zerspanungsmechaniker

Dauer (Jahre) 3-3,5 Voraussetzung/Schulabschluss gute Hauptschule Beginn Sept. Berufsschule ÜAB/ZGB, ab dem 2. Lehrjahr Gewerbeschule Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.072/1.120/1.220/1.286



Wirtschaftsingenieurwesen - Internationale Produktion und Logistik

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur/entsprechende Fachhochschulreife Beginn Okt. Berufsschule DHBW Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.146/1.228/1.415



Wirtschaftsingenieurwesen - Internat. Technisches Vertriebsmanagement

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur/entsprechende Fachhochschulreife Beginn Okt. Berufsschule DHBW Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.146/1.228/1.415



Elektrotechnik – Infotronic

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur/entsprechende Fachhochschulreife Beginn Okt. Berufsschule DHBW Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.146/1.228/1.415



Mechatronik

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur/entsprechende Fachhochschulreife Beginn Okt. Berufsschule DHBW Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.146/1.228/1.415



Als mittelständisches Unternehmen begeistert WEISS seit 1967 mit mittlerweile 700 Mitarbeitenden seine Kunden weltweit. Der Automationsspezialist ist in 49 Ländern aktiv. WEISS entwickelt und produziert sowohl standardisierte als auch kundenspezifische Automatisierungslösungen, die schnell, einfach und zuverlässig in Produktions- und Montageprozesse integriert werden können.

Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung sind essenzielle Bestandteile des zukünftigen Erfolgs von WEISS und seinen Kunden. Daher treibt das Familienunternehmen die Transformation im Maschinenbau durch sein Know-how in mechanischen, mechatronischen und digitalen Lösungen voran. Motivierte und kompetente Mitarbeitende sind die Basis für den Erfolg von WEISS. Deshalb investiert das Unternehmen in die Ausbildung seiner Nachwuchskräfte und strebt langfristige Beziehungen zu seinen Mitarbeitenden an.

Info & Kontakt:

www.weiss-world.com

Adresse:

Weiss GmbH, Siemensstraße 17, 74722 Buchen

Ansprechpartner:

Waldemar Kübler, begeisterung@weiss-world.com, 06281 5208-0

