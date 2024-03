Standort(e): Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Bonn, Leverkusen, Bad Bentheim

Mitarbeitende: 210 - Honorardozent:innen: 200 - Lernende: 2200

Fakultäten: Gesundheit, Soziales, IT & Medien

Benefits: Veranstaltungen, Mensa, Sport, barrierefrei, Parkplatz





AUSBILDUNG/STUDIUM

Diätassistenz

Dauer (Jahre) 3 Jahre Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife Beginn Oktober Lehrsprache Deutsch



Ergotherapie/ B.A. Prävention und Gesundheitspsychologie

Dauer (Jahre) 3 Jahre / 8 Semester Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife/ Fachhochschulreife bei Studium Beginn Oktober Lehrsprache Deutsch



Jugend- und Heimerziehung/B.A. Soziale Arbeit

Dauer (Jahre) 3 Jahre / 8 Semester Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife Beginn Oktober Lehrsprache Deutsch



Logopädie/BSc Logopädie

Dauer (Jahre) 3 Jahre / 7 Semester Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife/Fachhochschulreife bei Studium Beginn Oktober Lehrsprache Deutsch



Medizinische Dokumentation

Dauer (Jahre) 2 Jahre Voraussetzung / Schulabschluss Mittlere Reife Beginn Oktober Lehrsprache Deutsch



3D-Entwicklung

Dauer (Jahre) 2 Jahre Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife Beginn Oktober Lehrsprache Deutsch



CrossMediaDesign

Dauer (Jahre) 2 Jahre Voraussetzung / Schulabschluss Mittlere Reife Beginn Oktober Lehrsprache Deutsch



Game- und Multimediaentwicklung

Dauer (Jahre) 3 Jahre Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife Beginn Oktober Lehrsprache Deutsch



Die SRH Fachschulen GmbH – mit Hauptsitz in Heidelberg – gehört zu den großen privaten Bildungsanbietern in Deutschland. Zu unserem überregionalen Netzwerk gehören 25 private Fachschulen in den Bereichen Gesundheit, Soziales, IT und Medien an insgesamt zwölf Standorten in Baden-Württemberg, Hessen, NRW und Niedersachsen. Die Qualität und Standards der Ausbildungen in den Bereichen Gesundheit, Soziales sowie IT und Medien unterliegen ständigen Prüfungen – damit die Fachkräfte von morgen bestens auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet sind. Mit einer Ausbildung an den SRH Fachschulen steigen daher rund 90 Prozent aller unser Absolventinnen und Absolventen direkt ins Berufsleben ein. Die Chancen und Möglichkeiten beim Berufseinstieg sind groß. Erfahre mehr an unseren Infoveranstaltungen oder komm direkt vorbei zu einem Schnuppertag!

Info & Kontakt:

www.srh-fachschulen.de

Adresse:

SRH Fachschulen, Bonhoefferstraße 1, 69123 Heidelberg

Ansprechpartner:

Fachschul-Team, info.fs@srh.de, 06221 884488

Socials:

0152 53653408

