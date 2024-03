Standort(e): Eberbach

Eberbach Mitarbeitende: 450 - Azubis : 60

450 - : 60 Geschäftsfelder: Textilmaschinenbau

Textilmaschinenbau Benefits: Auslandspraktikum bereits während der Ausbildung/Studium möglich, Weiterbildungen, Kantine, Veranstaltungen, Altersvorsorge, Essenszulage, Betriebsarzt, Parkplatz





AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Industriemechaniker

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschulabschluss Beginn September Berufsschule Carl-Bosch- Schule Heidelberg Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.086/1.137/1.220/1.284



Mechatroniker

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschulabschluss Beginn September Berufsschule Gewerbeschule Mosbach Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.086/1.137/1.220/1.284



Elektroniker für Betriebstechnik

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschulabschluss Beginn September Berufsschule Zentralgewerbeschule Buchen Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.086/1.137/1.220/1.284



Fachkraft für Metalltechnik

Dauer (Jahre) 2 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschulabschluss Beginn September Berufsschule Carl-Bosch- Schule Heidelberg Gehalt 1./2. Jahr (€) 1.086/1.137



Zerspanungsmechaniker

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschulabschluss Beginn September Berufsschule Carl-Bosch- Schule Heidelberg Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.086/1.137/1.220/1.284



Industriekaufmann/-frau

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschulabschluss Beginn September Berufsschule Berufsschule Eberbach Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.086/1.137/1.220/1.284



Duales Studium - Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, BWL Industrie

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur oder Fachabitur Beginn Oktober Berufsschule DHBW Mosbach Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.086/1.137/1.220/1.284



Die 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DiloGroup konstruieren und produzieren an mehreren Standorten in Deutschland hochwertige Maschinen und Anlagen für die Vliesstoffindustrie. Sie führen in über 50 Ländern Montagen und Inbetriebnahmen durch. Als regional verankertes Familienunternehmen mit internationaler innovativer Ausrichtung bieten wir unseren Mitarbeitern vielfältige Perspektiven in einem technisch herausfordernden Umfeld. Drei Produktionsstandorte in Deutschland sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in China, Indien, Türkei und USA sind die Basis unserer globalen Aktivitäte.

Info & Kontakt:

www.dilo.de

Adresse:

Oskar Dilo Maschinenfabrik KG, Im Hohenend 11, 69412 Eberbach

Ansprechpartner:

Stefan Herminghaus, s.herminghaus@dilo.de, 06271 9402739

Socials:

dilogroup

DiloGroup