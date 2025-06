au. Der Schlosssommer verspricht auch 2025 wieder ein hochkarätiges Programm mit vielen Musik- und Kulinarik-Erlebnissen. Von Juli bis September bespielt die Heidelberger Schloss Gastronomie den historischen Schlosshof unter freiem Himmel mit einem breiten Spektrum an Musikgenres. Auf der Open-Air-Bühne erklingen dann mehrfach ausgezeichnete Tribute-Bands – die Besten für jeden Musikgeschmack.

"The Music of Eric Clapton – A Tribute by Slowhand" wird passend zum 80. Geburtstag des Top-Künstlers zu einem Rundum-Erlebnis für Fans mit der Band, die Eric Clapton-Songs in Perfektion spielt. Die Freddy Wonder Combo bringt hingegen am 8. August mit "Summer of Love" pure Lebensfreude auf die Bühne. Das Publikum – gerne passend gekleidet – erlebt eine Zeitreise in die sprudelnde Laune der 60er- und 70er-Jahre. Ebenfalls im August ertönen die sanften und gefühlvollen Songs von Adele in der idyllischen Schlossruine. Susanne Czech performt kraftvoll, mit souliger Brillanz und wird von einer exzellenten siebenköpfigen Band begleitet. Bounce bringt mit den besten Bon-Jovi-Klassikern den Rock in den Schlosshof. Mit rund 80 Konzerten pro Jahr ist die Band die meistgebuchte Bon-Jovi-Tributeband Europas. Die legendäre White Night verspricht wieder eine stilvolle Partynacht unter Sternen. All in White und mit jeder Menge Stimmung: "TheDJBUS mit DIDI(DE)" liefert die besten Hits von Elektro und House bis hin zu Ibiza-Sounds. Zur zweiten Schlossbeleuchtung am 6. September verschmelzen dann die Songs von Phil Collins mit Welthits der Filmmusik zu einem weiteren magischen Open-Air-Erlebnis. Es gibt bei vielen Konzerten reine Konzertkarten oder All-inclusive-Pakete, die den Besuch des Konzertes sowie den ganzen Abend Zugang zum VIP-Gourmet-Club und zu den Getränkebars beinhaltet.

www.heidelberger-schloss-gastronomie.de