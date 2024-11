zg. In der Vorweihnachtszeit präsentiert das brandneue Pop Up Konzept im Heidelberger Congress Center (HCC) sein erstes Highlight: Das "X-MAS Pop Up" bietet als einmalige Location die perfekten Voraussetzungen für Ihre Weihnachtsfeier. Vom 1. November bis zum 23. Dezember verwandelt sich das Pop Up Konzept in eine funkelnde Weihnachtslandschaft, die mit einem einzigartigen All-Inclusive-Angebot zum Genießen und Feiern einlädt.

Freuen Sie sich auf ein Event, das klassische Weihnachtsstimmung mit modernen, stilvollen Elementen verbindet. Neben weihnachtlicher Musik, kulinarischen Weihnachtsmarkt-Klassikern und Pop Up-Überraschungen zum Mitmachen erwartet Sie eine festliche Location, die für die perfekte Weihnachtsatmosphäre sorgt.

Kulinarische Genüsse – All-Inclusive

Unser Küchenchef Michael Trost und seine Crew verköstigen Sie mit kulinarischen Leckereien an verschiedenen Cooking-Stationen in unserem "X-MAS Pop Up". Schlemmen Sie sich nach Herzenslust durch Spezialitäten, wie cremige Käsespätzle als Winterklassiker, aromatische Knoblauch-Champignons für Feinschmecker, eine deftige Schupfnudelpfanne und rustikales Schmalzbrot. Ein besonderes Highlight ist das Do-It-Yourself-Stockbrot, das Sie an der Outdoor-Feuerstelle selbst backen können und so für echte Lagerfeuerromantik sorgt. Wer es lieber süß mag, kann sich an frisch gebackenen Sahnewaffeln erfreuen, während eine moderne Interpretation des Weihnachtsklassikers, der geeiste Christstollen, eine erfrischende Abwechslung bietet.

Für die perfekte Getränkeauswahl zu den weihnachtlichen Speisen ist ebenfalls gesorgt. Im All-Inclusive-Paket enthalten sind Klassiker wie hausgemachter Früchtepunsch – eine alkohol- freie und fruchtige Alternative für alle Fahrer sowie hausgemachter weißer Glühwein, cremige Eierlikör-Shots sorgen für winterliche Stimmung. Alkoholfreie Getränke sowie Wein und Bier sind in unserem Rundum-Sorglos-Paket ebenfalls inbegriffen.

Weihnachtsfreude für jeden Geschmack

Neben dem kulinarischen Angebot sorgt ein abwechslungsreiches Programm für beste vorweihnachtliche Stimmung: Beim Baumstamm-Nageln können Sie Ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen, während das Bemalen von Lebkuchenherzen für krea- tive Momente sorgt. Ein weiteres Highlight ist der Weihnachtskugel-Staffellauf, bei dem Teamgeist und Humor im Vordergrund stehen. Für die musikalische Untermalung sorgen weihnachtliche Beats aus der Sound-Anlage. Wer die Feier mit einem besonderen Highlight abrunden möchte, kann zusätzlich unseren Haus-DJ buchen, der auch jeden Weihnachtsmuffel in Stimmung versetzt und die Tanzfläche zum Beben bringt.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Genuss, Unterhaltung und weihnachtlicher Vorfreude. Ob mit Kollegen, Freunden oder Familie – das "X-MAS Pop Up" im HCC Heidelberg bietet das perfekte Ambiente, um gemeinsam das Jahr ausklingen zu lassen.

Anfragen und Buchung: heidelberg@compass-group.de