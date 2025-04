zg. "I love HD" ist der neue Slogan der Heidelberger Brauerei. Nach einer gründlichen Prozess-Analyse und einer folgenden umfangreichen Qualitäts- und Technikoffensive geht die Brauerei mit viel Liebe in die Zukunft.

Heidelberger Bier-Genuss pur: das spiegelt sich im attraktiven Markenauftritt wieder, in dem die Heidelberger Biere ab sofort in Supermärkten, Getränkemärkten und in der Gastronomie glänzen. "Bierbrauen, das ist Handwerk mit Leidenschaft und für Genuss. Deshalb haben wir, wie versprochen, viel Geld in die Hand genommen und radikal alle erkannten und erkennbaren Qualitätsverbesserungen installiert", erklärt Brauereichef Max Spielmann.

Die Qualitätsoffensive

Eine erfolgreich durchgeführte "Aromahopfen-Offensive" für die ersten 100 Tage, der Einsatz neuer Reinzuchthefe, Fokus auf Rohstoffeinkauf und Überarbeitung der Bierrezepte.

Die Technikoffensive

Erneuerung der Reinigungsanlagen, Umstrukturierung der Qualitätssicherung, Einführung einer neuen Qualitätskontrolle und Investitionen in die Brautechnologie. "Wir haben das Know-How der beiden Traditionsbrauereien erfolgreich vereint", berichtet Spielmann.

Die Markenoffensive

Heidelberg und die Heidelberger Brauerei, das sind Zwei, die seit Jahrhunderten zusammengehören. Stadt und Brauerei passen hervorragend zusammen, findet Spielmann. Da sei zum einen die Stadt mit der ältesten Uni Deutschlands, pulsierendem Leben und modernster Wissenschaft. Zum anderen die älteste Brauerei Heidelbergs, Elixier fürs Leben und modernste Braukunst.

Die Heidelberger Biere gehören aus Spielmanns Sicht einfach dazu, sind mittendrin in Heidelberg. Das kommt besonders mit dem neuen Logo zum Ausdruck: das neue Icon ist angelehnt an das Brückentor der Alten Brücke.

Übrigens: die Heidelberger Brauerei traf im März 2024 eine Nachfolgevereinbarung mit der Welde Braumanufaktur in Plankstadt. Die Heidelberger Brauerei bleibt ein eigenständiges und gleichberechtigtes Unternehmen, das auf Augenhöhe mit Welde zusammenarbeitet.

Info

Heidelberger. Neue Schale, neuer Kern. Probier‘s jetzt!

Die Heidelberger Biere sind in ausgewählten Getränke- und Supermärkten in der Region verfügbar. Mehr Infos auf www.heidelberger-brauerei.de